В окупованому Криму знову потужна "бавовна": окупанти лютують від безпорадності

У Криму знову прогриміли потужні вибухи.

Увечері в неділю, 23 червня, в тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів.

Про це пишуть місцеві проросійські Telegram-канали.

Зокрема, близько 22:00 вибухи пролунали в окупованій Євпаторії. Про це повідомили джерела "Суспільне Крим".

"Я чув два дуже потужних вибухи у місті. Дома тремтіли вікна, у місті чути сирени швидких та поліції", — розповів у коментарі виданню мешканець Євпаторії.

В окупованій Євпаторії пролунало декілька вибухів

О 22:03 в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, про що повідомив гауляйтер Михайло Розважаєв. Після цього він оголосив її відбій. Тривога тривала 10 хвилин.

За інформацією Telegram-каналу "Крымский ветер", приліт міг бути по військовій частині РФ між Молочним та Уютним. Також вибухи було чути у районі Чорноморського та Міжводного

Також канал публікував фото пожежі після прильоту з села Вітіне Сакського району.

Натомість окупанти в коментарях влаштували істерику і навіть вимагають вдарити по Україні ядерною зброєю.

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Раніше повідомлялося, що у неділю, 23 червня, російська ППО в тимчасово окупованому Криму збивала ракети, які були націлені на військові об’єкти, просто над пляжами, де відпочивали цивільні.

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