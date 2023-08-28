В окупованому Криму зростає невдоволення російською мобілізацією: збільшення фінансової мотивації не допомагає

Населення тимчасово окупованого Криму все більш незадоволене примусовою мобілізацією до російських окупаційних військ.

Як стало відомо Центру Національного Спротиву з власних джерел, окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження, яке засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у лави російської армії.

За результатами цього дослідження окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету.

Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна, ймовірно, звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія "не втямить, що їй потрібно піти".

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