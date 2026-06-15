В окупованому Криму палає військовий аеродром: що відомо

Дим від пожежі після вибуху / © Крымский ветер

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Системна робота українських захисників із деокупації Криму триває: на південному напрямку під щільним вогневим контролем перебуває вся логістика окупантів. Черговим підтвердженням цієї стратегії стало займання на ворожому військовому аеродромі «Гвардійське», що розташований на тимчасово окупованому півострові.

Про це представник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів в ефірі Radio NV.

Братчук зазначив, що через удари по логістиці, зокрема по Чонгару, ворог шукає манівці, водночас ворог вчора визнав, що другорядні дороги теж контролюють Сили оборони.

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«Сьогодні траса — під контролем, якщо ми кажемо про Сімферополь-Ростов. До речі, там ділянка Маріуполь-Новоазовськ сьогодні — там відбулися певні дії Сил оборони», — сказав він.

Братчук зазначив, що, згідно з супутниковими знімками, на аеродромі «Гвардійське» — пожежі, за попередніми даними — «прилетіло» на технічні майданчики, де готується до вильоту бойова авіація. Експерт нагадав, що раніше на цьому аеродромі були знищені місця зберігання «Шахедів» та «Гераней», які на півдні тероризують населення, знищують цивільну інфраструктуру тощо.

Як зазначив представник УДА, зараз Кримський фронт є «надзвичайно активним» та, ймовірно, з часом зони вогневого контролю збільшуватимуться.

«Такі події наближають найголовніше — мають вплинути, сподіваюсь за кілька тижнів ми це побачимо, — на спроможності російських окупантів так інтенсивне вести бойові дії, зокрема в південній операційній зоні. Щодо Криму — звідти ще „Циркони“ летіли сьогодні на столицю», — підкреслив Братчук.

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Україна відрізає Крим — останні новини

Нагадаємо, на окупованому Росією півострові Крим у ніч проти 12 червня лунали вибухи. Зокрема, їх було чутно в Нижньогорському, Красногвардійському районах, в районі аеродрому «Саки», а також у Сімферополі.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Україна руйнує головні маршрути російської армії до анексованого Кримського півострова. Українські сили продовжують блокувати кілька мостів, що підтримують наземні лінії зв’язку та з’єднують окуповану територію Херсонської області із Кримом.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ влаштували окупантам у Криму тотальний «логістичний локдаун», перерізавши всі сухопутні шляхи. Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді заявив про швидку ізоляцію півострова.

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