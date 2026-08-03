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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

В окупованому Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку дронів і можливе влучання в нафтобазу

У тимчасово окупованому Криму вночі пролунали вибухи та стрілянина, місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників і можливе влучання поблизу нафтобази у Феодосії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Крим

Крим

Увечері 2 серпня та вночі проти 3 серпня в низці районів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, російські мобільні вогневі групи намагалися збити безпілотники.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів.

Близько 22:00 вибух пролунав у селищі Чорноморське, після чого було чути стрілянину. Приблизно о 22:30 про вибухи повідомили жителі Євпаторії. Ще три потужні вибухи нібито пролунали в Сакському районі.

У Феодосії місцеві жителі чули проліт безпілотників і роботу мобільних вогневих груп. За попередньою інформацією каналу, в районі міста могло статися влучання поблизу нафтобази. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

О 01:02 два вибухи поспіль пролунали в Сімферополі. Водночас рух Керченським мостом тимчасово перекрили.

У Керчі повідомляли про велику кількість безпілотників, стрілянину та потужні вибухи. Один із них нібито пролунав у районі гори Мітрідат.

Окупаційна влада Криму на момент публікації не повідомляла про можливі наслідки атаки. Інформація про влучання та пошкодження уточнюється.

Нагадаємо, бійці ГУР в окупованому Криму уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Спецпризначенці ліквідували пускову установку, а також радіолокаційну станцію 96Л6, яка входила до складу дороговартісного комплексу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
26
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