- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 1 хв
В окупованому Криму пролунали вибухи: атакована нафтобаза
Наслідки ураження нафтобази у Криму встановлюються.
У тимчасово окупованому Криму 29 вересня пролунали вибухи. Попередньо, атакована нафтобаза.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
«Феодосія. Прилетіло по нафтобазі», — написав він.
Деталі очікуємо згодом.
Раніше в окупованому Криму повідомили про доволі «складну ситуацію» з пальним. Мережа заповнилася відео з чергами на заправках.
За даними російських ЗМІ, в Криму припинила продавати бензин половина АЗС.
Попередньо, причиною є нова тактика українських військових, які цього року зробили НПЗ своїми основними цілями. Традиційно, окупаційна влада закликає зберігати спокій. Однак ЗМІ повідомляють, що ця криза — рекордних масштабів.
Нагадаємо, 21 вересня в окупованому Криму пролунали вибухи. Серію вибухів чули місцеві жителі, а в районі селища Форос вирувала пожежа.
Попередньо, удар пошкодив частину елітного комплексу для відпочинку партійної та військової верхівки. Йдеться про територію санаторію «Форос Терлецький». Там, попередньо, є постраждалі й загиблі.