Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
1 хв

В окупованому Криму пролунали вибухи: атакована нафтобаза

Наслідки ураження нафтобази у Криму встановлюються.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Горить нафтобаза у Феодосії

Горить нафтобаза у Феодосії

У тимчасово окупованому Криму 29 вересня пролунали вибухи. Попередньо, атакована нафтобаза.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

«Феодосія. Прилетіло по нафтобазі», — написав він.

Деталі очікуємо згодом.

Раніше в окупованому Криму повідомили про доволі «складну ситуацію» з пальним. Мережа заповнилася відео з чергами на заправках.

За даними російських ЗМІ, в Криму припинила продавати бензин половина АЗС.

Попередньо, причиною є нова тактика українських військових, які цього року зробили НПЗ своїми основними цілями. Традиційно, окупаційна влада закликає зберігати спокій. Однак ЗМІ повідомляють, що ця криза — рекордних масштабів.

Нагадаємо, 21 вересня в окупованому Криму пролунали вибухи. Серію вибухів чули місцеві жителі, а в районі селища Форос вирувала пожежа.

Попередньо, удар пошкодив частину елітного комплексу для відпочинку партійної та військової верхівки. Йдеться про територію санаторію «Форос Терлецький». Там, попередньо, є постраждалі й загиблі.

