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В окупованому Криму стався блекаут — ЗМІ
Також про проблеми з електропостачанням є на окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя.
В тимчасово окупованому Криму в ніч проти 12 липня зникло світло.
Про це інформує телеграм-канал «Кримський вітер», з посиланням на місцевих жителів.
За інформацією очевидців, повністю знеструмлений Сімферополь, а в Бахчисараї та Севастополі електропостачання зникло частково.
Також про відсутність світла повідомляють жителі Алушти, Керчі, Феодосії та Ялти.
Пізніше телеграм-канал повідомив, що світло зникло на всьому півострові.
Крім того, перебої з електропостачанням зафіксовано й на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
Раніше повідомлялося, що системні українські удари критично порушили постачання російських військ на півдні та спровокували у тимчасово окупованому Криму масштабний колапс і справжню паніку серед росіян.
Ми раніше інформували, що Україна планомірно «відрізає» тимчасово окупований Крим від російського забезпечення, перетворюючи півострів з військового тилу РФ на логістичний острів.