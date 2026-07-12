Блекаут у Криму / © Unsplash

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В тимчасово окупованому Криму в ніч проти 12 липня зникло світло.

Про це інформує телеграм-канал «Кримський вітер», з посиланням на місцевих жителів.

За інформацією очевидців, повністю знеструмлений Сімферополь, а в Бахчисараї та Севастополі електропостачання зникло частково.

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Також про відсутність світла повідомляють жителі Алушти, Керчі, Феодосії та Ялти.

Пізніше телеграм-канал повідомив, що світло зникло на всьому півострові.

Крім того, перебої з електропостачанням зафіксовано й на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Раніше повідомлялося, що системні українські удари критично порушили постачання російських військ на півдні та спровокували у тимчасово окупованому Криму масштабний колапс і справжню паніку серед росіян.

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Ми раніше інформували, що Україна планомірно «відрізає» тимчасово окупований Крим від російського забезпечення, перетворюючи півострів з військового тилу РФ на логістичний острів.

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