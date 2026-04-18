ТСН у соціальних мережах

В окупованому Криму уражено одразу три російські кораблі

Серед пошкоджених ударами ворожих суден — два великих десантних кораблі.

Великий десантний корабель "Ямал"

Великий десантний корабель "Ямал"

Бійці «Альфи» СБУ провели комплексну операцію на тимчасово окупованій території Криму, під час якої уражено одразу три військових кораблі Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У спецслужбі підтвердили влучання у такі ворожі судна:

  • великий десантний корабель «Ямал»;

  • великий десантний корабель «Азов»:

  • військовий корабель невстановленого типу.

За інформацією, яка потребує уточнення, внаслідок спецоперації СБУ також було уражено протидиверсійний катер проєкту 21980 «Грачонок».

Окрім того, безпілотники «Альфи» СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи «Дельфін», РЛС МР-10М1 «Мис-М1», резервуари з паливом на нафтобазі «Югторсан».

«СБУ системно і послідовно нищить ворога по всій лінії фронту, включно з тимчасово окупованим Кримом», — наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, місто Севастополь у тимчасово окупованому Криму огорнули клуби чорного диму від пожежі, місцеві мешканці скаржаться на сморід від кіптяви у повітря. Пожежа виникла на нафтобазі, розташованій у Козачій бухті, після масованої атаки безпілотників у ніч проти 18 квітня.

