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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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227
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В окупованому Криму вводиться комендантська година та інші обмеження

На території окупованого Криму фактично вводиться жорстка «комендантська година», що супроводжується повною зупинкою поромного сполучення з Росією та жорсткими обмеженнями на продаж палива.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Черги на АЗС в окупованому Криму

Черги на АЗС в окупованому Криму / © Associated Press

Окупаційна влада Криму фактично вводить «комендантську годину» і закриває поромне сполучення з Росією.

Про це повідомили окупаційний «мер» Севастополя Михайло Развожаєв та гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

З метою економії паливо в Криму не продаватиметься 22 та 23 червня. Заправка буде проводитися тільки для «транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста», тобто для колаборантів та окупантів.

Крім того, вводиться ряд інших обмежень:

  • громадський транспорт змінює режим роботи (з 05:30 до 21:00),

  • пороми курсувати не будуть («тільки пасажирські катери»),

  • торгові центри, супермаркети та гіпермаркети працюватимуть з 07:00 до 20:00,

  • вуличне освітлення не включатиметься.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму запровадили графіки відключення світла.

Також ми писали, що комбінована атака на нафтобази, енергосистему та пороми в Керченській протоці спровокувала паніку серед окупантів, змусивши сім’ї російських військових терміново втекти з півострова.

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Дата публікації
Кількість переглядів
227
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