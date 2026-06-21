В окупованому Криму вводиться комендантська година та інші обмеження

Черги на АЗС в окупованому Криму / © Associated Press

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Окупаційна влада Криму фактично вводить «комендантську годину» і закриває поромне сполучення з Росією.

Про це повідомили окупаційний «мер» Севастополя Михайло Развожаєв та гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

З метою економії паливо в Криму не продаватиметься 22 та 23 червня. Заправка буде проводитися тільки для «транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста», тобто для колаборантів та окупантів.

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Крім того, вводиться ряд інших обмежень:

громадський транспорт змінює режим роботи (з 05:30 до 21:00),

пороми курсувати не будуть («тільки пасажирські катери»),

торгові центри, супермаркети та гіпермаркети працюватимуть з 07:00 до 20:00,

вуличне освітлення не включатиметься.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму запровадили графіки відключення світла.

Також ми писали, що комбінована атака на нафтобази, енергосистему та пороми в Керченській протоці спровокувала паніку серед окупантів, змусивши сім’ї російських військових терміново втекти з півострова.

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