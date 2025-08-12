В окупованому Криму вимкнуть інтернет: що відомо

Мобільний інтернет

В Криму окупаційна влада планує вимкнути мобільний інтернет більш ніж на тиждень.

Про це повідомляє рух опору «Жовта стрічка» у Telegram.

Так зване «міністерство» внутрішньої політики, інформації та зв’язку Криму зазначило, що раніше інтернет вже вимикали на кілька діб, тож цього разу терміни відключення можуть бути значно тривалішими — понад сім днів.

Окрім мобільного інтернету, існує ймовірність централізованого уповільнення роботи Wi-Fi мереж, оскільки всі провайдери в Криму контролюються російською владою.

Українські активісти з руху «Жовта Стрічка» спільно з експертами наразі розробляють альтернативні методи зв’язку для жителів півострова, щоб вони могли залишатися на зв’язку попри обмеження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Росії Володимир Путін «не виключає», що Україна може «зберегти суверенітет» над Херсонською та Запорізькою областями за умови, що вона надасть Росії доступ до Криму через них.