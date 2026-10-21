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В окупованому Луганську пролунали десятки вибухів: під ударом опинився центр зв'язку
У тимчасово окупованому Луганську безпілотники атакували будівлю колишнього «Укртелекому», де розташовані структури, що забезпечують телекомунікаційні послуги на захопленій Росією території.
У ніч проти 21 жовтня в тимчасово окупованому Луганську пролунали десятки вибухів. Повідомляється про атаку українських безпілотників на будівлю колишнього «Укртелекому», яку нині використовують окупаційні структури зв'язку.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.
За інформацією каналу, під ударом опинилася будівля, пов'язана з діяльністю окупаційного оператора «Лугаком», Центру телекомунікаційних послуг, а також Центру інформаційних технологій і технічного забезпечення.
«Лугаком» забезпечує мобільний зв'язок, доступ до інтернету та передавання даних на тимчасово окупованій території Луганської області.
На оприлюднених у соцмережах кадрах зафіксовано атаку безпілотників. Водночас масштаби можливих пошкоджень телекомунікаційної інфраструктури наразі невідомі.
Офіційного підтвердження результатів удару від українського військового командування поки немає.
Подібна атака відбулася в окупованому Донецьку
Напередодні, 20 жовтня, моніторинговий канал Exilenova+ повідомляв про схожу атаку на об'єкт в окупованому Донецьку.
За інформацією джерела, безпілотники атакували будівлю, з адресою якої пов'язані десятки організацій, зокрема оператори мобільного зв'язку та інтернет-провайдери.
Також повідомлялося про удар по «Углетелекому» — одному з операторів зв'язку на окупованій Донеччині.
Наразі невідомо, чи призвели атаки в Луганську та Донецьку до перебоїв у роботі телекомунікаційних мереж.
Інформація про наслідки ударів уточнюється.
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