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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В окупованому Луганську пролунали десятки вибухів: під ударом опинився центр зв'язку

У тимчасово окупованому Луганську безпілотники атакували будівлю колишнього «Укртелекому», де розташовані структури, що забезпечують телекомунікаційні послуги на захопленій Росією території.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Тимчасово окупований Луганськ

Тимчасово окупований Луганськ / © Exilenova+

У ніч проти 21 жовтня в тимчасово окупованому Луганську пролунали десятки вибухів. Повідомляється про атаку українських безпілотників на будівлю колишнього «Укртелекому», яку нині використовують окупаційні структури зв'язку.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

За інформацією каналу, під ударом опинилася будівля, пов'язана з діяльністю окупаційного оператора «Лугаком», Центру телекомунікаційних послуг, а також Центру інформаційних технологій і технічного забезпечення.

«Лугаком» забезпечує мобільний зв'язок, доступ до інтернету та передавання даних на тимчасово окупованій території Луганської області.

На оприлюднених у соцмережах кадрах зафіксовано атаку безпілотників. Водночас масштаби можливих пошкоджень телекомунікаційної інфраструктури наразі невідомі.

Офіційного підтвердження результатів удару від українського військового командування поки немає.

Подібна атака відбулася в окупованому Донецьку

Напередодні, 20 жовтня, моніторинговий канал Exilenova+ повідомляв про схожу атаку на об'єкт в окупованому Донецьку.

За інформацією джерела, безпілотники атакували будівлю, з адресою якої пов'язані десятки організацій, зокрема оператори мобільного зв'язку та інтернет-провайдери.

Також повідомлялося про удар по «Углетелекому» — одному з операторів зв'язку на окупованій Донеччині.

Наразі невідомо, чи призвели атаки в Луганську та Донецьку до перебоїв у роботі телекомунікаційних мереж.

Інформація про наслідки ударів уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Росія втретє "захопила" Луганську область — що кажуть у ЗСУ

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