В окупованому Мангуші 12 людей отруїлися горілкою з магазина соратника гауляйтера

Всі вони перебувають у важкому стані, в реанімації

Напередодні Нового року окупованому Мангуші, що в Маріупольському районі Донецької області, 12 людей опинилися в реанімації через отруєння алкоголем. Всі вони – у важкому стані.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Алкоголь продавали в магазині наближеного до гауляйтера Мангушу Бориса Трими .

"Напередодні Нового року в магазині наближеного до гауляйтера Мангушу Бориса Трими провели розпродаж – 5 пляшок горілки за 1 тисячу рублів (500 грн). Результат – 12 майже трупів. Цивільних.

Гадаєте, перевірки? Покарання? Ні. Тиша. Все зійде з рук як завжди. Тому, що гаманець гауляйтера недоторканий. А люди? Кого вони там хвилюють?", – зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі дві диверсантки нібито отруїли десятки окупантів.

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