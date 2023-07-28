В окупованому Маріуполі досі знаходять стихійні поховання

Одне з них виявили у Приморському районі міста.

Стихійне поховання знайшли поряд з будівництвом так званого «нахімовського училища». Окупанти буквально будують нові об’єкти на кістках вбитих ними ж маріупольців.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у соціальних мережах.

Таких стихійних поховань сотні по всьому місту.

Адже під час блокади росіянами Маріуполя, люди ховали вбитих сусідів, знайомих чи родичів прямо у дворах, чи парках.

Тисячі загиблих залишилися під руїнами, тисячі поховані в братських могилах, а тисячі - безвісти зниклі.

"Нагадаємо, що за попередніми даними у Маріуполі загинуло понад 22 тисяч людей. Але кількість жертв може бути в рази більшою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти влаштували через Маріуполь найбільше переміщення техніки від початку літа (фото, відео).

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