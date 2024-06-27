В окупованому Маріуполі розквітає вандалізм: що там відбувається (відео)

Жодного покарання зловмисники не несуть, адже у місті немає ані камер спостереження, ані професійних правоохоронних органів.

В окупованому Маріуполі розквітає вандалізм.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"У місті частішають випадки вандалізму. Зокрема, з початку року будо розбито 25 автобусних зупинок. Жодного покарання зловмисники не несуть, адже у місті немає ані камер спостереження, ані професійних правоохоронних органів", – повідомив він.

На місцевому телебаченні вже навіть зробили сюжет з розбитими павільйонами, вибитими рамами. Жителі міста обурені бездіяльністю псевдовлади.

Загалом у місті частішають протиправні дії. Вечорами у дворах влаштовуються п'яні танці під гучну музику, зростає рівень злочинності, розцвітає торгівля зброєю та наркотиками. Звичайні містяни відчувають себе беззахисними.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі люди скаржаться на регулярне свавілля мігрантів. Так звана "поліція" звернення мешканців відверто ігнорує.

У Маріуполі розбито 25 автобусних зупинок

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