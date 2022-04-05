В окупованому Мелітополі чоловікам надсилають фейкові повістки на службу в "народній міліції"

В місті хочуь підключити російський інтернет.
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області чоловікам надсилають фейкові повістки на службу загарбникам Російської Федерації у так званій "народній міліції".
Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Крім того, за інформацією ОВА, військові країни-окупантки РФ намагаються підключати в місті російський інтернет.
Зазнаається, що російські війська обстрілюють ледь не щодня ивільну інфраструктуру населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів. Руйнувань зазнають багато будинків, магазинів тощо.
Як повідомлялося, на окупованій території Запоріжжя ворог розміщує озброєння і техніку біля людських помешкань. Зазначається, що російські загарбники займаються мародерством та пограбуваннями. Таким чином вони намагаються покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих "трофеїв".
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