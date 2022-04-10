З окупованого Мелітополя окупанти вивозять сільгосптехніку в напрямку анексованого Криму

У селян вкрали також селітру.
Російські війська не припиняють займатися мародерством на всій тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.
Зокрема, в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі вороги вивозять усю робочу сільгосптехніку. Її везуть у напрямку тимчасово анексованого Росією Криму. Крім того, загарбники країни-агресорки вкрали у селян чотири фури з селітрою.
В ОДА також повідомили, що армія Російської Федерації розшукує і викрадає чоловіків Василівського району. Їм закидають надумані звинувачення у вбивствах та тероризмі.
Як повідомлялося, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти викрали 66-річного пенсіонера. Мелітополець - колишній співробітник Служби безпеки України. Загарбники прийшли до будинку чоловіка та викрали. Наразі його місце перебування не відоме.