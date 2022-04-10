З окупованого Мелітополя окупанти вивозять сільгосптехніку в напрямку анексованого Криму

З окупованого Мелітополя окупанти вивозять сільгосптехніку в напрямку анексованого Криму

У селян вкрали також селітру.

Російські війська не припиняють займатися мародерством на всій тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зокрема, в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі вороги вивозять усю робочу сільгосптехніку. Її везуть у напрямку тимчасово анексованого Росією Криму. Крім того, загарбники країни-агресорки вкрали у селян чотири фури з селітрою.

В ОДА також повідомили, що армія Російської Федерації розшукує і викрадає чоловіків Василівського району. Їм закидають надумані звинувачення у вбивствах та тероризмі.

Як повідомлялося, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти викрали 66-річного пенсіонера. Мелітополець - колишній співробітник Служби безпеки України. Загарбники прийшли до будинку чоловіка та викрали. Наразі його місце перебування не відоме.

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