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З окупованого Мелітополя окупанти вивозять сільгосптехніку в напрямку анексованого Криму

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З окупованого Мелітополя окупанти вивозять сільгосптехніку в напрямку анексованого Криму

УНІАН

У селян вкрали також селітру.

Російські війська не припиняють займатися мародерством на всій тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації. 

Зокрема, в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі вороги вивозять усю робочу сільгосптехніку. Її везуть у напрямку тимчасово анексованого Росією Криму. Крім того, загарбники країни-агресорки вкрали у селян чотири фури з селітрою.

В ОДА також повідомили, що армія Російської Федерації розшукує і викрадає чоловіків Василівського району. Їм закидають надумані звинувачення у вбивствах та тероризмі.  

Як повідомлялося, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти викрали 66-річного пенсіонера. Мелітополець - колишній співробітник Служби безпеки України. Загарбники прийшли до будинку чоловіка та викрали. Наразі його місце перебування не відоме.

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