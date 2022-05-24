В окупованому Мелітополі партизани паралізували постачання зброї росіянам - мер

У тимчасово окупованому Мелтополі Запорізької області заблокували постачання зброї загарбникам країни-агресорки.

Операцію із заблокування постачання зброї та боєприпасів на захоплені території регіону провели українські спецслужби спільно з мелітопольськими партизанами.

Про ситуацію в місті в ефірі телемарафону розповів мер міста Іван Федоров.

Днями з'явилася інформая про те, що невідомі месники підірвали залізничну колію, якою окупантам йшло постачання озброєння.

"Сьогодні спецслужбам України, військовим і партизанам міста Мелітополя вдалося провести вдалу спецоперацію, яка дала свої результати. Спецоперація стосується паралізації доставки вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя та всіх окупованих територій рашистами... Вважаю, спецслужби трохи пізніше дадуть деталі, які втрати поніс ворог. Але сьогодні ця операція пройшла справді успішно", – сказав очільник міста, відповідаючи на запитання про вибухи на залізниці.

За словами Федорова, це вже четверта за останній тиждень спільна робота спецслужб та партизанів в окупованих населених пунктах Запоріжжя.

Як повдомлялося, на Запоріжжі українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії: їм допомогли партизани. На ці свої поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту у Мелітополі.

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