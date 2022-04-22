В окупованому Мелітополі партизани знищили вже близько сотні росіян

В окупованому Мелітополі партизани знищили вже близько сотні росіян

Мешканці окупованого росіянами Мелітополя продовжують героїчно протистояти загарбникам країни-терористки.

В тимчасово захопленому місті діють партизани, які завдають військовим Російсткої Федерації втрат. Так мешканці Мелітополя вирішили відповісти окупантам, які діють у населеному пункті як терористи.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, з початком окупації мирні мешканці чинили ворогу мирний спротив. Натомість вдалися до партизанства, коли ворог почав блокувати мітинги людей, стріляти по мелітопольцях та викрадати цивільне населення.

"За даними розвідки, підтверджено знищення 100 росіян. Окупанти намагаються знайти бодай когось, але не можуть, адже проти них весь Мелітополь", - наголосив міський голова.

Як повідомлялося, армія російських окупантів намагається просунутися вглиб Запорізької області і не залишає своїх амбіцій зайти до обласного центру. Загарбники не припиняють обстрілювати села поблизу Гуляйполя, що в Пологівському районі. Зазначається, що іноді інтервали між серіями розривів снарядів - не більше двох хвилин.

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