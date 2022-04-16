В окупованому Мелітополі почала патрулювати "козача дружина": її створили колаборанти

Люди отримали нові платіжки із заниженими тарифами.
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області на патрулювання розпочала виходити "козача дружина", яку створили з місцевих колаборантів.
Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.
Місцеві мешканці розповідають, що отримали нові платіжки за комунальні послуги. У них знижені тарифи на опалення та водопостачання. Крім того, там вказано, що оплату необхідно проводити лише у касах підприємства.
Як повідомлялося, в окупованому Мелітополі росіяни вкрали 3 млн грн, призначені для виплати пенсій. Кошти вкрали з поштового відділення.
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