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В окупованому Мелітополі почала патрулювати "козача дружина": її створили колаборанти

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В окупованому Мелітополі почала патрулювати "козача дружина": її створили колаборанти

Associated Press

Люди отримали нові платіжки із заниженими тарифами.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області на патрулювання розпочала виходити "козача дружина", яку створили з місцевих колаборантів. 

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Місцеві мешканці розповідають, що отримали нові платіжки за комунальні послуги. У них знижені тарифи на опалення та водопостачання. Крім того, там вказано, що оплату необхідно проводити лише у касах підприємства. 

Як повідомлялося, в окупованому Мелітополі росіяни вкрали 3 млн грн, призначені для виплати пенсій. Кошти вкрали з поштового відділення.

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