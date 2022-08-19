В окупованому Мелітополі "проректор" заманює абітурієнток до борделю (відео)

Дівчатам-абітурієнткам пропонують роботу в нібито масажному салоні, щоб сплатити за "навчання".
У захопленому Мелітополі окупанти та колаборанти відкрили бордель у фейковому університеті та вербують на "роботу" абітурієнток.
Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".
Журналісти опублікували відео розмови абітурієнтки та "проректора" Віктора Супруна. Дівчина на співбесіді розповідає, що хотіла б стати педагогом та працювати з дітьми.
Колаборант відповідає, що на одне "державне місце" у фейковому виші нібито претендують 3 особи. Тому пропонує вибирати — або навчання за контрактом, або підробіток у "масажному салоні".
Супрун запевняв абітурієнтку, що клієнти в салоні постійні, роботи небагато, а дівчата процесу роботи "вчаться за два дні".
Дівчина відповіла, що обміркує пропозицію. Але фейковий "проректор-сутинер" у відповідь вдався до тиску.
"Вже немає часу думати. Охочих дуже багато", — заявив колаборант.
Раніше повідомлялося, що у Мелітополі колаборанти так бояться партизанів, що вирізали всі чагарники та дерева біля своїх під'їздів.
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