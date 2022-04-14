В окупованому Мелітополі росіяни вкрали 3 млн грн, які призначені для виплати пенсій

В окупованому Мелітополі росіяни вкрали 3 млн грн, які призначені для виплати пенсій

Кошти вкрали з поштового відділення.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російська армія вкрала пенсії місцевих мешканців.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що з одного поштового відділення міста росіяни вкрали три мільйони гривень, які були призначеня для виплат пенсій та субсидій.

До слова, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смелянський зазначив, що надалі його організація буде робити все можливе і неможливе, аби доставити гроші до пенсіонерів.

Військові країни-агресорки викрадатють транспортні засоби у громадян на окупованих територіях області. Зокрема, 9 квітня незаконно заволоділи двома вантажівками з причепом, що належали мешканцю Пологи.

Нагадаємо, вчителі, які залишилися на окупованих територіях Запорізької області отримають заробітну плату в повному обсязі, незважаючи на вимушені канікули. В ОДА повідомляють, що канікули у школах тривають до першого травня, але за нобхідності їх подовжать.

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