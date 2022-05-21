В окупованому Мелітополі з’явилися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії

В окупованому Мелітополі з’явилися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії

В окупованих населених пунктах російські окупанти намагаються запровадити свої правила та нав'язати людям власну ідеологію.

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області "нова влада" намагається популяризувати новий ідеологічний напрямок. Містянам нагадують історію краю під час існування Російської імперії.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у місті почали з’являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії. Тоді до слова, до її складу входив Мелітопольський повіт.

"Ймовірно, таким чином росіяни спробують виправдати створення нових квазіреспублік на території південних регіонів України", - наголошують в ОВА.

Як повідомлялося, в окупованому Мелітополі російські окупанти роздають людям номерні знаки для автомобілів із гербом 1811 року й написом TVR. Зазначається, що таким чином загарбники прагнуть у тимчасово захоплених населених пунктах розмістити якомога більше знаків, що маркують території як власне російські.

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