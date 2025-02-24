В окупованому Приморську ФСБівці підірвали вибухівку в кабінеті колаборанта Подсудєвського

На тимчасово окупованій території в Приморську Запорізької області вночі, 23 лютого, пролунав потужний вибух. Детонація відбулася у кабінеті так званого керівника незаконної окупаційної установи "МФЦ (монофункціональний центр) мої документи" Романа Подсудєвського.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України.

"Подсудєвський – зрадник України, колаборант, колишній високопосадовець Прикордонної служби України, який втік до окупованого Криму 2015 року. Там він деякий час прислужував гауляйтеру Аксьонову на прізвисько "Гоблін" і почав співпрацю з чекістами так званого "управлєнія ФСБ по рєспублікє Крим", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що всередині ворожих кланів ФСБ, які працюють на тимчасово окупованих територіях, точиться боротьба за контроль над фінансовими ресурсами в Запорізькій області. Вибух у кабінеті організували співробітники ФСБ з Москви, щоб дати сигнал Подсудєвському та тим, хто його підтримує, про необхідність зменшити свою активність і слухатися старших. Після вибуху в керівництві ФСБ почали внутрішні перевірки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в центрі тимчасово окупованого Донецька підірвали авто з начальником Оленівської колонії.

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