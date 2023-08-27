В окупованому Криму провалився курортний сезон: у CNN назвали причину

Цього року ситуація для туристів у Криму значно гірша, ніж минулого.

В окупованому Криму цього року провалився курортний сезон. Зокрема, у готелях впали ціни на 30% порівняно з 2022 роком через падіння попиту.

Про це розповіла росіянка Світлана, яка раніше працювала менеджером у кримському туристичному агентстві передає CNN.

"Нещодавно знову поїхав туди в надії, що все скоро закінчиться, і вони про щось домовляться, щоб припинити конфлікт. Але я залишилася на чотири місяці і зрозуміла, що найближчим часом нічого не закінчиться", - поділилася вона.

Росіянка каже, що час проведений на півострові їй не сподобався.

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"Я так втомилася від постійних військових літаків над головою, від постійних військових у місті, від поранених, від цих бідних людей, які тікають із переляканими очима, від військової техніки, яка кілька разів мало не розчавила мене", - сказала Світлана.

Ба більше, вона додала, що бронетранспортер окупантів ледь не зіткнувся з її машиною.

Зазначимо, що у другій половині липня в окупованому Криму кількість туристів скоротилася на 45% порівняно з першою половиною місяця.

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