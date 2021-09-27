У парку коментувати подію відмовилися.

В окупованому Росією Криму у парку левів "Тайган" тигр відкусив однорічній дитині палець.

Про це повідомляють окупаційні ЗМІ та телеграм-канали.

Так, як пише "Крим Оперативний", очевидці розповіли, що батьки піднесли дитину до клітки і запропонували погодувати тигра м'ясом. Нібито, коли хижак взяв їжу, разом з м'ясом він відкусив і палець хлопчика.

Натомість 22-річна матір хлопчика стверджує, що перед кліткою не було загородження, а тигр стрибнув зверху і потягнув дитину до себе. Також вона розповіла, що в парку на момент події не було медпрацівників.

За даними Shot_shot, наразі дитина у лікарні - після операції він у свідомості, почувається нормально. Своєю чергою поліція порадила матері не подавати заяву, оскільки провини парку у тому, що трапилося, немає.

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