В окупованому селі на Запоріжжі росіяни ведуть перепис населення і риють траншеї, аби сховати техніку

Російські окупанти не припиняють чинити крадіжки у населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.
У зайнятому росіянами селі Кінські Роздори, що в Пологівському районі Запорізької області, російські окупанти займаються мародерством, а також ведуть перепис населення.
Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.
За повідомленнями місцевих мешканців, російські військові оселилися у школі, лікарні та перебувають у сільській раді. На території села загарбники риють траншеї, аби заховати в них свою військову техніку.
Також тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники країни-териристки намагаються вести російське телерадіомовлення. Запорізька військова адміністрація нагадує: провідні українські телеканали розкодували свої сигнали на супутнику.
Як повідомлялося, у Запорізькій області окупанти не покидають спроб проводити наступальні дії в східних районах області. Найбільш активні бойові зіткнення та постійні обстріли відбуваються в районі Гуляйполя. Українські захисники ведуть активну маневрену оборону.
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