В окупованому селі на Запоріжжі українська коза-"диверсантка" "вивела з ладу" кількох російських окупантів

В окупованому селі на Запоріжжі українська коза-"диверсантка" "вивела з ладу" кількох російських окупантів

В Запорізькій області навіть свійські тварини працюють на перемогу України.

Так, в селі Кінські Роздори, яке тимчасово захопили окупанти, коза наробила переполох і вклала в лікарняне ліжко кількох окупантів.

Про це повідомляють у ГУР міноборони.

У приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. З метою "кругової охорони", вони розмістили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді "розтяжок". Після цього з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. В результаті хаотичного руху, тварина "знешкодила" декілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості", - повідомляють у розвідці.

Нагадаємо, Микола Маломуж вважає, що українські контратаки продовжать відкидати російські війська.

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