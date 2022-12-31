В окупованому Севастополі продають календарі на 2023 рік із затонулим крейсером “Москва”: відео

Такий календар може бути символічним натяком на безславну долю російських окупантів у Криму у новому році.

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який пустили на дно Чорного моря українські військові влучним пострілом ракети, став символом нового 2023 року в тимчасово окупованому Криму.

Як свідчить відео, опубліковане в Telegram-каналі “Кримський вітер”, російський корабель, який пішов у відомому напрямку, чітко означеному захисниками острова Зміїний, “прикрашає” календарі на 2023 рік.

У підписі до відео зазначено, що такі символічні календарі, які, ймовірно, натякають на безславну долю російських окупантів у Криму у новому 2023 році, продають у Севастополі біля Малахового кургану.

Як відомо, крейсер “Москва” більше ніколи не з’явиться на поверхні Чорного моря і оглянути його знову буде можливість хіба після звільнення України під час спеціального підводного туризму.

Однак, його зображення збереглися на знаменитій українській марці та ще от на таких календарях.

Раніше, башкирське видання проілюструвало привітання з днем ВМФ Росії картинкою із зображенням російського крейсера “Москва”, який було потоплено українськими ракетами.

Нагадаємо, на ракетному крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути.

Наступного дня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. За даними російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, зі 510 членів екіпажу вдалося врятуватися лише 58.

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