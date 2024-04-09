В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи (відео)

Кілька вибухів було чутно о 00:54.
В тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 9 квітня пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Повідомляється, що кілька вибухів було чутно о 00:54.
Місцеві жителі повідомляють, що один з вибухів був настільки потужний, що його чули навіть у Євпаторії.
Офіційної інформації від окупаційної адміністрації наразі нема.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Севастополі пролунали гучні звуки і розпочався блекаут.
Крім того, ми раніше інформували, що біля окупованого Севастополя у море впав збитий російський літак.
Читайте також: