- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 51
- Час на прочитання
- 1 хв
В окупованому Севастополі серед ночі почалася справжня паніка через атаку безпілотників.
В окупованому Севастополі вночі пролунала тривога через атаку безпілотників — російська ППО, мобільні групи та навіть стрілецька зброя працювали по цілях над містом.
Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські військові нібито відбивають атаку, а над містом працює ППО та мобільні вогневі групи. За його словами, вже збито два безпілотники в районі Північної сторони міста.
Окупаційна адміністрація терміново закликала мешканців залишити відкриті простори та перебувати у безпечних місцях.
Також окупанти повідомляють, що їхні військові ведуть вогонь по дронах з різних засобів ураження, зокрема навіть зі стрілецької зброї.
Судячи з екстрених повідомлень і закликів до населення, у Севастополі цієї ночі росіяни знову влаштували істерику через атаку БпЛА.
Нагадаємо, що раніше у Криму пролунали вибухи та зникло світло: повідомляють про атаку дронів