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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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51
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В окупованому Севастополі серед ночі почалася справжня паніка через атаку безпілотників.

В окупованому Севастополі вночі пролунала тривога через атаку безпілотників — російська ППО, мобільні групи та навіть стрілецька зброя працювали по цілях над містом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Севастополь

Севастополь / © Getty Images

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські військові нібито відбивають атаку, а над містом працює ППО та мобільні вогневі групи. За його словами, вже збито два безпілотники в районі Північної сторони міста.

Окупаційна адміністрація терміново закликала мешканців залишити відкриті простори та перебувати у безпечних місцях.

Також окупанти повідомляють, що їхні військові ведуть вогонь по дронах з різних засобів ураження, зокрема навіть зі стрілецької зброї.

Судячи з екстрених повідомлень і закликів до населення, у Севастополі цієї ночі росіяни знову влаштували істерику через атаку БпЛА.

Нагадаємо, що раніше у Криму пролунали вибухи та зникло світло: повідомляють про атаку дронів

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
51
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