В окупованому Севастополі серед ночі почалася справжня паніка через атаку безпілотників.

Севастополь / © Getty Images

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Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські військові нібито відбивають атаку, а над містом працює ППО та мобільні вогневі групи. За його словами, вже збито два безпілотники в районі Північної сторони міста.

Окупаційна адміністрація терміново закликала мешканців залишити відкриті простори та перебувати у безпечних місцях.

Також окупанти повідомляють, що їхні військові ведуть вогонь по дронах з різних засобів ураження, зокрема навіть зі стрілецької зброї.

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Судячи з екстрених повідомлень і закликів до населення, у Севастополі цієї ночі росіяни знову влаштували істерику через атаку БпЛА.

Нагадаємо, що раніше у Криму пролунали вибухи та зникло світло: повідомляють про атаку дронів

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