В окупованому Сімферополі літак з пасажирами під час посадки викотився за межі смуги (фото)

Ніхто не постраждав, але смуга тимчасово заблокована.

Літак авіакомпанії Pegas Fly викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту окупованого Росією Сімферополя під час посадки. Ніхто з пасажирів, за попередніми даними, не постраждав.

Про це пишуть росЗМІ.

Також читайте В Ірані пасажирський літак викотився за злітно-посадкову смугу

Boeing 767-300 приземлився в 10:19 17 червня, але після посадки екіпаж доповів про те, що лайнер викотився за межі ЗПС. У підсумку права і передня стійки шасі виявилися на землі.

Ніхто пасажирів не постраждав. Попередньо, на борту було 284 людини. Злітно-посадкова смуга наразі перекрита, понад 10 рейсів чекають на дозвіл на посадку, три з них перенаправлені до повітряної гавані Анапи.

Наразі фахівці оглядають літак. Подробиці інциденту уточнюються. У так званому аеропорту запевняють, що сама смуга перебувала в нормативному стані - придатному для здійснення злетів і посадок.

Нагадаємо, торік восени у Львові під час розвороту за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ, який прямував на виконання рейсу у Київ (рейс PS034). Сталося це через складні погодні умови – переохолоджений дощ.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання