В окупованому Скадовську росіяни тиснуть на вчителів та хочуть ввести російські програми

На тимчасово захоплених територіях російські окупанти намагаються все переформатувати "під себе". Російські окупанти на тимчасово окупованиї територіях не припиняють вводити свої порядки.

В окупованому Скадовську Херсонської області росіяни хочуть повністю змінити середню освіту і проводити навання за програмами РФ.

Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Яковлєв.

Втім, за його словами, поки що жоден директор закладу не перейшов на бік ворога. Натомість школи продовжили навчання в дистанційному режимі в той час, коли самі будівлі захопили представники російських військ.

"Технічний персонал та вчителі не повинні ходити до захоплених будівель і не повинні виконувати вказівки нових директорів, оскільки законний директор у цій будівлі не здійснює своїх повноважень", - наголосив Яковлєв.

Він також наголосив, що всі педагоги отримують зарплату від держави. Натомість з тими, хто погодився працювати з "новим керівництвом", трудові відносини будуть припинені автоматично, а українську заробітну плату вони перестануть отримувати.

Ситуація збережеться щонайменше до початку нового навчального року. "Зрозуміло, що нову організацію за українськими законами окупаційна влада створити не може, її також неможливо створити і за законами РФ. Очевидно, що гроші з бюджету громади та України такі організації не отримуватимуть. Найближчим часом на них очікує припинення електропостачання, газопостачання та інше", пояснив Яковлєв.

Як повідомлялося, в окупованому росіянами Мелітополі є гостра потреба в донорській крові для поранених загарбників під час обстрілу ЗСУ військової бази. Щоб допомогти пораненим, окупанти розносять по місту "запрошення" для здавання крові. Написане воно українською мовою.

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