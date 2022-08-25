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В окупованому Сєвєродонецьку розклеїли листівки з привітанням до Дня Незалежності (фото)

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В окупованому Сєвєродонецьку розклеїли листівки з привітанням до Дня Незалежності (фото)

Фото: Сергій Гайдай

На тимчасово окупованих Росією територіях проукраїнські активісти не дають росіянам забути про те, де вони.

У Сєвєродонецьку знову нагадали про себе партизани. Проукраїнські мешканці розклеїли листівки з привітаннями до Дня Незалежності України.  

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На вулицях окупованого міста з'явилися листівки з привітаннями з Днем Незалежності України. В обласному центрі  чітка проукраїнська позиція, як і по всій Луганщині, бо інакше і бути не може. Чекаємо на деокупацію", - йдеться у дописі Гайдая.

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Як повідомлялося, у Лисичанську проукраїнські мешканці розклеїли листівки з "привітами" колаборантам. На одну з листівок помістили фото окупаційного "мера" Андрія Скорого. Мовляв, зрадник ще недовго буде з "портфелем". "

Крім того, раніше вулиці Троїцького Луганської області всіяні "вітальними" листівками для росіян. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3825
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