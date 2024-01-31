В окупованому Токмаку лунають потужні вибухи

У середу, 31 січня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Гучно і в самому місті, і передмісті.

Про це повідомив мер захопленого Мелітополя Іван Федоров.

"Прифронтовий Токмак слухає вітання для окупантів. Мешканці повідомляють про гучні вибухи - чує і місто, і передмістя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями в окупованому Донецьку замайорів український прапор. Його поява на одній з вулиць окупованого міста стала можливою завдяки діям місцевих партизанів.

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