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В окупованому Токмаку лунають потужні вибухи

В окупованому Токмаку лунають потужні вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Вибухи дуже гучні.

У середу, 31 січня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Гучно і в самому місті, і передмісті. 

Про це повідомив мер захопленого Мелітополя Іван Федоров.

"Прифронтовий Токмак слухає вітання для окупантів. Мешканці повідомляють про гучні вибухи - чує і місто, і передмістя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями в окупованому Донецьку замайорів український прапорЙого поява на одній з вулиць окупованого міста стала можливою завдяки діям місцевих партизанів.

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