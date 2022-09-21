В окупованому Торезі на Донеччині організували тренувальний табір для в'язнів - розвідка

На полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу Донецької області окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених, щоб потім кинути їх на фронт.

Наразі триває доправлення в табір "особового складу". Кримінальна стаття та термін ув'язнення злочинців не впливають на відбір.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території окупованій "ДНР". "Новобранці" мають поповнити склад так званого батальйону "Сомалі", 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Потенційних "контрактників" відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір. Водночас є лише невелика кількість охочих підписати контракт.

Окорім цього, керівництво терористичної організації "ДНР" скасувало дію раніше виданих "документів" про відстрочку/звільнення від "мобілізації". У зв’язку з цим, бойовики планують "мобілізувати" від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі "тимчасово призупиняється".

У розвідці також додають, що мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі.

"В окупованому Криму чоловікам заборонили чоловікам виїзд з без дозволу військового комісара. Для оформлення необхідних документів необхідно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації", - додали в ГУР.

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