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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
23
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1 хв

В окупованому Вуглегірську пролунали вибухи: повідомляють про пожежу на підстанції

В окупованому Вуглегірську Донецької області після серії вибухів, ймовірно, спалахнула підстанція, а в кількох містах на окупованій території повідомляють про частковий блекаут.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Вуглегірськ

Вуглегірськ / © фото з соцмереж

В окупованому Вуглегірську Донецької області вночі пролунали вибухи. Місцеві та моніторингові канали повідомляють про “прильоти” в районі залізничної інфраструктури та масштабну пожежу.

Попередньо, після ударів могла загорітися електропідстанція. Також з’явилися повідомлення про часткове знеструмлення у кількох містах на тимчасово окупованій Донеччині.

Офіційного підтвердження наслідків наразі немає. Інформація уточнюється.

Удари по російських НПЗ — останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України 2 червня продовжили серію ударів по тилу Росії, уразивши Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Також завдано удару по пункту управління БпЛА в Бєлгородській області. Паралельно стало відомо, що ракета «Нептун» вивела з ладу установки Новошахтинського НПЗ.

У ніч проти 3 червня в районі Санкт-Петербурга пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, під удар потрапив Петербурзький нафтовий термінал.

Після серії рекордних атак українських дронів Росія заборонила експорт авіаційного пального. Кремль намагається запобігти дефіциту на тлі падіння обсягів нафтопереробки до 16-річного мінімуму. Водночас з’являються сигнали про поступове ускладнення ситуації з постачанням автомобільного пального.

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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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