В окупованих Макіївці та Єнакієвому лунають вибухи: що відомо (відео)
Окупаційна адміністрація заявила про масований наліт безпілотників.
У ніч проти вівторка, 26 серпня, в окупованих Макіївці та Єнакієвому Донецької області прогриміли гучні вибухи.
Місцеві жителі розповіли про прольоти безпілотників літакового типу.
«Прильоти» в Макіївці зафіксували пізно ввечері 25 серпня. Окупаційна адміністрація заявила, що удар було завдано «по складах». Про які саме об’єкти йдеться, не уточнюється.
OSINT-паблік Exilenova+ також повідомляє про «прильоти» ударних дронів по частині складів у місті.
Російський Telegram-канал Astra також написав про вибухи в Єнакієвому.
Нагадаємо, зранку 24 серпня у Санкт-Петербурзі та Сизрані РФ пролунали вибухи. Під удар, зокрема, потрапив порт Усть-Луга, через який РФ транспортує нафту, газ тощо.