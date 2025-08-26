В окупованих Макіївці та Єнакієвому лунають вибухи: що відомо (відео)

Макіївка та Єнакієве здригнулися від вибухів / © скриншот з відео

У ніч проти вівторка, 26 серпня, в окупованих Макіївці та Єнакієвому Донецької області прогриміли гучні вибухи.

Місцеві жителі розповіли про прольоти безпілотників літакового типу.

«Прильоти» в Макіївці зафіксували пізно ввечері 25 серпня. Окупаційна адміністрація заявила, що удар було завдано «по складах». Про які саме об’єкти йдеться, не уточнюється.

OSINT-паблік Exilenova+ також повідомляє про «прильоти» ударних дронів по частині складів у місті.

Російський Telegram-канал Astra також написав про вибухи в Єнакієвому.

