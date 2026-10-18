В окупованих Олешках люди помирають від голоду, а дороги всіяні тілами: що відбувається в місті

Олешки / © Фото з відкритих джерел

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В окупованому Росією місті Олешки Херсонської області склалася критична гуманітарна ситуація. З довоєнних 24 тисяч жителів там залишилося менш ніж дві тисячі людей. Вони змушені виживати без електрики, опалення, водопостачання та регулярних поставок продуктів.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на свідчення місцевих жителів, українських посадовців та представників міжнародних організацій.

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Люди помирають, а морги переповнені

Місцеві жителі розповідають, що продовольства практично немає. Люди шукають їжу серед зруйнованих будівель, вирощують овочі на городах, набирають воду з колодязів та використовують дрова для обігріву.

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Через відсутність електрики тіла загиблих розкладаються в міському морзі. За словами начальниці Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, ще близько сотні тіл перебувають у підвалі місцевої лікарні.

Медичний заклад відчуває гостру нестачу ліків та необхідного обладнання. Через атаки безпілотників машини швидкої допомоги не можуть безпечно дістатися до пацієнтів.

За інформацією Управління ООН з прав людини, останнє регулярне постачання продовольства автомобільним транспортом відбулося ще 26 травня.

Дорога смерті: люди йдуть пішки через мінні поля

Єдиним шансом урятуватися для частини жителів залишається небезпечний шлях до сусідніх населених пунктів.

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Одна з мешканок Олешок, 40-річна жінка, яка раніше працювала перукаркою, розповіла журналістам, що пройшла близько 20 кілометрів частково замінованою дорогою, побоюючись загинути будь-якої миті.

Шлях до села Раденськ місцеві називають «дорогою смерті». За словами Гасаненко, там лежать тіла загиблих, які ніхто не забирає.

Жінка також повідомила про вибух, який цього місяця забрав життя чотирьох людей. Ще один 86-річний чоловік зазнав важких поранень.

Евакуація пішки або велосипедом може тривати шість-вісім годин. Людям доводиться обходити заміновані ділянки, перечікувати обстріли та уникати безпілотників.

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За даними місцевої влади, в Олешках залишаються щонайменше 35 дітей.

Українські військові доставляють їжу дронами

Попри російську окупацію, українські військові намагаються допомагати цивільним, використовуючи важкі безпілотники.

За словами представника 34-ї окремої бригади морської піхоти Євгена Воронецького, дрони перевозять через Дніпро продовольство, медикаменти та засоби гігієни.

Від вересня таким способом вдалося доставити понад сім тонн гуманітарної допомоги. До посилок входять консерви, крупи, цукор, солодощі для дітей та ліки, зокрема інсулін.

Водночас військовий наголосив, що цих запасів недостатньо для повноцінного забезпечення людей протягом зими. Їхнє завдання — допомогти цивільним протриматися та підготуватися до евакуації.

Евакуацію з Олешок досі не погодили

Україна неодноразово закликала Росію погодити тимчасове припинення вогню для створення гуманітарного коридору.

За даними ООН, сторони обговорювали можливість евакуації, однак домовленості досі немає.

В Офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зазначили, що Росія не надала чітких гарантій безпеки для проведення гуманітарної операції.

Папа Римський Лев XIV також звернувся до Володимира Путіна із закликом забезпечити доставлення їжі та медикаментів і дозволити евакуацію цивільних.

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста заявили про готовність допомогти, але для цього необхідні згода обох сторін і гарантії безпеки.

Тим часом наближення зими робить становище людей, які залишаються в окупованому місті, дедалі небезпечнішим.

Голод в Олешках: останні новини

Нагадаємо, журналісти «Слідство.Інфо» ідентифікували російські військові підрозділи, причетні до гуманітарної катастрофи та блокади в окупованих Олешках. За даними розслідувачів, цивільне населення морять голодом військовослужбовці 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

126-ту бригаду берегової оборони сформували в анексованому Криму 2014 року з колишніх українських військових-зрадників. Формування зазнало тяжких втрат під Вознесенськом і зараз воює на Херсонщині у складі угруповання «Днепр», потерпаючи від системної кризи й браку постачання. Розслідувачі встановили екскомандира підрозділу полковника Олега Александрова, який хизувався винищенням українців, та ймовірного нинішнього очільника Костянтина Кочеткова.

Другим причетним підрозділом є «елітний» 331-й парашутно-десантний полк із Костромської області під командуванням Олега Морозова. Цей полк відомий розстрілом українських воїнів під Іловайськом 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення брав участь у боях на Київщині, під Сватовим, Кремінною, Бахмутом та Часовим Яром, після чого був зафіксований у районі Олешок.

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