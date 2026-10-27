В окупованих Олешках запровадили режим тиші: перші деталі

Олешки. / © antikor.com.ua

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В окупованих Олешках Херсонської області розпочалася гуманітарна операція в умовах припинення вогню. О 03:00 Україна і агресорка Росія підтвердили її початок.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Зауважимо, режим тиші діє на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної операції. Мета операції — доставити допомогу місцевим жителям, забезпечити можливість евакуації цивільних і врятувати людей.

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Місію проводять за участю Уповноваженої з прав людини в РФ Яни Лантратової за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

«Сторони дотримуються домовленостей, які ми досягнули, як керівники переговорних груп, з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою», — наголосив Лубінець.

Перемир’я в Олешках — що відомо

23 жовтня стало відомо, що Україна і Росія погодили локальне припинення вогню в Олешках для евакуації населення і доставлення гуманітарної допомоги. Перемир’я було досягнуто за ініціативи першої леді США Меланії Трамп. За перебігом операції стежитиме незалежна американська медіаорганізація.

Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець повідомив, що офіційний Київ працює над розширенням гуманітарної місії на інші місця. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти замінували дороги, а це суттєво ускладнює проведення операції та погіршує і без того важку ситуацію для місцевих жителів.

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Водночас днями міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський поінформував, що до Олешок дронами доправили 600 кг допомоги для малюків. Операцію провели бійці роти спеціального призначення «Болгаричі» 11-ї бригади Нацгвардії.

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