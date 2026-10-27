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В Олешках діє режим тиші: Лубінець повідомив, чи є порушення
Омбудсман повідомив про перші результати режиму тиші в Олешках.
В тимчасово окупованих Олешках Херсонської області розпочався режим тиші для гуманітарної місії. На вечір 27 жовтня Україна та Росія повністю дотримуються домовленостей.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Режим тиші в Олешках — що відомо
За словами омбудсмана, обидві сторони дотримуються «режиму тиші». Він розпочався 27 жовтня о 03:00 і триватиме до 22:59 1 листопада. Жодних порушень припинення вогню поки не зафіксували.
Цю місію Україна проводить разом із російською омбудсманкою Яною Лантратовою за координації першої леді США Меланії Трамп.
«Сподіваюся, що надалі триватиме все згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти цивільним громадянам, які так очікують допомоги в Олешках», — зазначив Дмитро Лубінець.
Перемир’я в Олешках — останні новини
Нагадаємо, Україна та РФ погодили локальне припинення вогню в Олешках для евакуації населення і доставлення гуманітарної допомоги. Ця місія має забезпечити безпечний коридор для евакуації людей і доправлення необхідної допомоги.
Раніше ми писали, що Сили оборони України тимчасово зупиняють вогонь у районі окупованих Олешок. Від третьої години ночі 27 жовтня тут розпочнеться гуманітарна операція з порятунку місцевих жителів.
До слова, ще у травні повідомлялося, що в Олешках люди масово гинуть від голоду.
Вони не мають що їсти, а спроби доправити бодай хліб завершуються загибеллю цивільних.