В Олешках запрацювала гуманітарна місія: Лубінець розкрив подробиці, як все відбувається

Дмитро Лубінець в Олешках / © скриншот з відео

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В Олешках на Херсонщині триває допомога місцевим жителям та евакуація. Режим тиші діє без жодних порушень, а виїхати дозволяють усім охочим — навіть без попереднього запису.

Про це журналістам повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Перемир’я в Олешках — як організували евакуацію людей

За словами українського омбудсмана, делегація дісталася населеного пункту без перешкод завдяки чіткому дотриманню безпекових домовленостей.

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«Ми доїхали спокійно в Олешки, наскільки це можливо в таких умовах, але дотримується повністю режим тиші. Ми наголошуємо і підкреслюємо, що з моменту встановлення режиму тиші жодного порушення не було. Тут окрема подяка тим, хто за цим спостерігає і це забезпечує», — зазначив Дмитро Лубінець.

У місто доправили великий обсяг гуманітарної допомоги, призначеної першочергово для тих жителів, які вирішили залишитися у своїх домівках.

«Ми розуміємо, от сьогодні до нас навіть підходили люди, що ми хочемо залишитись тут. І такі є, і якраз гуманітарна допомога направляється на їх забезпечення, на їх підтримку», — наголосив посадовець.

Він додав, що паралельно в Олешках налагодили процес виїзду жителів. Для цього залучили значну кількість автобусів. Громадянам надали можливість прямувати як на підконтрольну Україні територію, так і в напрямку РФ.

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Дмитро Лубінець в Олешках / © скриншот з відео

Для зручності пасажирів розробили окрему систему перевезення речей: великі валізи люди не беруть у салон, а здають під спеціальні марковані бірки для транспортування окремим вантажним транспортом.

Порядок під час евакуації та наявність вільних місць у кожному автобусі контролюють представники двох апаратів — українського омбудсмана та уповноваженої з прав людини в РФ Яни Лантратової. При цьому виїхати дозволяють усім цивільним, навіть якщо вони не встигли зареєструватися заздалегідь.

«Є вже випадки, коли приходили люди, які не записалися. Їм так само надали можливість. Будь ласка, заходьте, якщо ви хочете виїхати з Олешек. Є повне сприяння», — розповів Лубінець.

Представники обох сторін продовжують працювати на місці, щоб допомогти кожному.

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Гуманітарна місія в Олешках — останні новини

Нагадаємо, країна та РФ погодили локальне припинення вогню в Олешках для евакуації населення і доставлення гуманітарної допомоги. Ця місія має забезпечити безпечний коридор для евакуації людей і доставлення необхідної допомоги.

Раніше повідомлялося, що українська делегація на чолі з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем 29 жовтня вирушила в напрямку окупованих Олешків. Подробиці щодо перебігу операції повідомлятимуть у міру появи зв’язку.

До слова, сторони дійшли згоди щодо локального режиму припинення вогню завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп.

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