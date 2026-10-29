В Олешках завершили розмінування маршрутів: Лубінець розповів, що буде далі

Дмитро Лубінець і представниця РФ / © t.me/astrapress

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Підготовка до гуманітарної місії в окупованих Олешках Херсонської області вийшла на завершальний етап. Визначені маршрути вже розмінували, а гуманітарний конвой сформували та підготували до відправлення.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами українського омбудсмана, гуманітарний вантаж має прибути до центральної лікарні міста Олешки, де цивільному населенню нададуть усю необхідну допомогу.

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Для цивільних жителів Олешок, які хочуть виїхати з міста, організують можливість евакуації до 14:00. Заходи безпеки під час цього процесу мають забезпечити організатори місії.

Роздачу гуманітарної допомоги планують розпочати після 14:30.

«Наразі делегації України, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки зібралися для координації подальших дій у межах гуманітарної місії. Також присутні журналісти трьох країн», — розповів Лубінець.

Він уточнив, що українська сторона проводить місію спільно з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Посередництво та координацію зусиль здійснює перша леді США Меланія Трамп.

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Лубінець подякув Меланії Трамп за особисту залученість і допомогу в досягненні гуманітарних домовленостей.

«Наша спільна мета — доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню та сприяти безпечному виїзду всіх, хто бажає залишити місто. Наш незмінний пріоритет — життя та безпека цивільного населення», — підсумував омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що українська делегація на чолі з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем 29 жовтня вирушила в напрямку окупованих Олешків. Подробиці щодо перебігу операції повідомлятимуть у міру появи зв’язку.

Зауважимо, що 29 жовтня білоруське державне інформаційне агентство «БелТА» повідомило, що Дмитро Лубінець прибув до Гомеля з пункту пропуску «Нова Гута». У складі делегації також журналісти з України та США.

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У команді Дмитра Лубінця пояснили, чому він вирушив до Олешок через РФ.

Нагадаємо, гуманітарне перемир’я, яке спершу погодили лише для Олешків, швидко поширилося на всю територію Херсонської області. Сторони дійшли згоди щодо локального режиму припинення вогню завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп.

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