В ООН озвучили кількість жертв російської агресії в Україні, без урахування загиблих у Маріуполі та Ірпені

В ООН озвучили кількість жертв російської агресії в Україні, без урахування загиблих у Маріуполі та Ірпені

Поранені 241 чоловік, 187 жінок, 41 дівчинка та 38 хлопчиків, а також 92 дитини та 1439 дорослих, стать яких поки що невідома.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на початок доби 3 квітня зафіксувало 1417 випадків загибелі та 2 038 поранень цивільного населення України, загалом 3 455 жертв російського повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в щоденному повідомленні УВКПЛ, яке фіксує жертви від початку розв’язаної РФ війни, - пише Укрінформ.

Зокрема серед убитих - 293 чоловіки, 201 жінка, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 59 дітей та 802 дорослих, стать яких поки що невідома.

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Поранені 241 чоловік, 187 жінок, 41 дівчинка та 38 хлопчиків, а також 92 дитини та 1439 дорослих, стать яких поки що невідома.

Більшість смертей та поранень зумовлено застосуванням боєприпасів та вибухових речовин з великою площею враження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

Водночас в ООН зазначають, що реальна кількість жертв російського вторгнення істотно вища, оскільки інформація з місць інтенсивних бойових дій надходить із запізненням або уточняється. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Попасної та Ірпеня.

УВКПЛ з посиланням на дані Генеральної прокуратури України також повідомляє, що станом на ранок 3 квітня загинули 158 дітей і не менше 258 поранені.

Додамо, що 5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

Зеленський повідомив, що в Україні негайно створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.