В ООН на тлі кривавих ударів по Україні "засудили" атаки на Росію: шокувальна заява

Атака на Київ. / © Associated Press

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що «глибоко стурбований» ескалацією війни Росії проти України. Зокрема, її поширенням на територію агресорки Росії. Ця заява пролунала на тлі смертельних масованих ударів РФ по Україні, зокрема балістикою.

Про це йдеться у заяві, що опублікована на офіційному сайті ООН.

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«У зв’язку з цим він (генсек — Ред.) також засуджує нещодавні атаки українських безпілотників на кілька регіонів Російської Федерації», — наголошують у повідомленні.

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Водночас в ООН заявляють про нібито загибель цивільних і пошкодження цивільної інфраструктури на території країни-агресорки.

У тексті заяви генсек також «рішуче засуджує» останні масштабні атаки ракетами і БпЛА збройними силами РФ на Київ та інші міста України, внаслідок яких «загинули та були поранені десятки мирних жителів, а також було завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі».

Окрім того, Антоніу Гутерріш заявив, що останні серії атак відбуваються «на тлі небезпечної тенденції до посилення ударів по населених пунктах». У цьому контексті він згадав зростання «кількості жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань житлової й цивільної інфраструктури» не лише в Україні, а також «дедалі частіше» на території РФ.

Гутерріш наголосив, що атаки на цивільних та об’єкти цивільної інфраструктури є порушенням міжнародного гуманітарного права, і закликав до «негайного припинення» таких дій.

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Удари балістикою — атака 5 серпня

Останнім часом російська армія активізувала удари балістикою по Києву та області. Так, вночі проти 5 серпня ворог здійснив масований удар по Київщині, вбивши щонайменше 16 осіб. Окупанти атакували складські та виробничі приміщення українських виробників. Зокрема, було знищено об’єкти «Епіцентру», «Розетки», «Сільпо», «PUMA» тощо.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей удар «важким». РФ, окрім дронів, запустила 24 балістичні ракети та чотири «Циркони/Онікси». Втім, сили ППО не знищили жодної балістичної цілі.

За словами президента, існує дефіцит засобів та розкрив катастрофічні цифри щодо ракет для ППО. Так, постачання у першому півріччі 2026 року впало втричі порівняно з минулим роком. Він наголосив, що партнери мають необхідний запас ракет, однак для їхнього передавання Україні потрібні відповідні політичні рішення.

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