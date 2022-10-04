В ООН назвали кількість цивільних, які загинули в результаті агресії РФ проти України

Лише у вересні в результаті обстрілів загинули 299 цивільних.

В ООН підрахували кількість загиблих в Україні цивільних громадян. Серед них багато дітей.

Про це йдеться у повідомленні УВКПЛ ООН.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини заявило, що змогло підтвердити 6 114 випадків загибелі і 9 132 випадки поранення цивільних жителів в Україні в результаті війни, яку розв'язала Росія. Серед загиблих щонайменше 390 дітей, а серед поранених — 790 дітей.

Від 1 по 30 вересня 2022 року в ООН зафіксували 1222 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні.

95% усіх загиблих загинули в результаті ракетних обстрілів, обстрілів з РСЗВ та важкої артилерії.

УВКПЛ ООН вважає, що реальні числа значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувасться з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населения, все ще потребують підтвердження. Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь, Лисичанськ, Попасна i Сєвєродонецьк, де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб.

Нагадаємо, що в Мережу потрапило відео від водія з гуманітарної колони, який потрапив під ворожий обстріл. Йому із сином дивом вдалося вціліти.