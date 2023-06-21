В ООН назвали кількість убитих цивільних українців від початку війни: цифри жахають

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні загинуло 9083 цивільних громадян. Крім того, 15442 людини зазнали поранень.

Дані про загибель мирних мешканців станом на 18 червня 2023 року повідомило управління верховного комісара ООН з прав людини.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4148 чоловіків, 2476 жінок, 280 хлопчиків і 221 дівчинка. До слова, стать 29 дітей і 1929 дорослих наразі не вдалося встановити. Серед 15779 поранених - 473 хлопчики і 337 дівчаток, а також 276 дітей, стать яких наразі не вдалося встановити.

Зазначається, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою.

"Оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - йдеться в документах.

Наприклад, йдеться про такі населені пункти, як Маріуполь у Донецькій області, Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк на Луганщині. Там, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

Найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб, за даними ООН, був березень 2022-го. Адже тоді було щонайменше 4127 загиблих. У квітні 2022 року кількість смертей цивільних через війну знизилася до 808, у травні – до 540, у червні – до 429 і в липні – до 383.

У перші п'ять днів війни - від 24 до 28 лютого 2022 року - загинуло 364 людини, в серпні – 336, у вересні – 405 і в жовтні – 307.

Нагадаємо, в українському МВС повідомили про нових жертв паводків, що виникли внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами. Станом на 20 червня відомо, що 21 житель Херсонської області загинув, зокрема 5 – через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранення.

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