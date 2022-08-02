В ООН не відповідають на запити української сторони щодо вбивства військовополонених українців в Оленівці - Лубінець

Українська сторона до цих пір не отримала жодної інформації від ООН стосовно вбивства українських військовополонених в Оленівці.

Запити залишаються без відповідей.

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

"У нас є комунікація з МКЧХ, щодо ООН у нас гірша ситуація. Листи, запити я надсилаю. Зробив це в перший день одразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримав. Можу це публічно підтвердити", - повідомив омбудсмен.

Нагадаємо, що після масового вбивства військовополонених в Оленівці рідні українських бранців Кремля вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста. Рідні військовополонених скаржаться, що Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло під час полону в росіян, і яка кількість перебуває у донецьких лікарнях, на непідконтрольній Україні території.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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