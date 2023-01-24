В ООН озвучили жахливу цифру загиблих цивільних унаслідок війни: кількість жертв зросте

Кількість жертв може виявитися більшою після появи інформації з місць, де тривають бої.

З 24 лютого 2022 року, коли розпочався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 22 січня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ 0 ред.) зафіксувало 18 483 жертви серед цивільного населення країни: 7 068 убитих і 11 415 поранених.

Про це йдеться на сайті організації.

Це включало:

всього 7068 убитих (2800 чоловіків, 1895 жінок, 180 дівчат і 223 хлопчики, а також 35 дітей і 1935 дорослих, стать яких поки невідома);

всього 11 415 поранених (2 504 чоловіків, 1 779 жінок, 241 дівчина і 330 хлопчиків, а також 267 дітей і 6 294 дорослих, стать яких поки невідома).

Більшість зареєстрованих втрат серед цивільного населення були спричинені використанням вибухової зброї з великою зоною дії, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет і авіаударів.

Фактичні цифри щодо жертв значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження. Йдеться, наприклад, про Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасну та Сєвєродонецьк (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

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Нагадаємо, що раніше в ООН назвали атаку на Дніпро порушенням законів війни.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця звернувся до членів Радбезу Організації після російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Мовляв, "як це – бути поруч із м’ясником у палаті?".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ворожий ракетний удар по Дніпру, наголосивши на необхідності виключення Росії з Радбезу ООН.

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