В ООН порахували, наскільки скоротилося населення України від початку повномасштабної війни: цифра вражає

За даними ООН, населення України скоротилося на 10 мільйонів після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Населення України скоротилося на 10 мільйонів осіб або приблизно на чверть від початку повномасштабного вторгнення РФ. Головними причинами вочевидь стали виїзд з країни біженців, падіння народжуваності та загибель людей на війні.

Про це пише Reuters з посиланням на новий звіт Організації Об'єднаних Націй, який з'явився у вівторок, 22 жовтня.

Голова Східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер під час свого виступу на пресконференції в Женеві заявила, що російське вторгнення перетворило й без того складну демографічну ситуацію в Україні на "щось серйозніше".

"Рівень народжуваності різко впав і зараз становить менше однієї дитини на жінку, що є одним з найнижчих показників у світі", – сказала вона.

Варто зауважити, що для підтримки стабільної чисельності населення у суспільстві має бути народжуваність на рівні 2,1 дитини на жінку.

"Україна, населення якої на момент розпаду Радянського Союзу 1991 року становило понад 50 мільйонів людей, як і майже всі її сусіди у Східній Європі та Центральній Азії, зазнала серйозного спаду населення. 2021 року, останнього року перед повномасштабним вторгненням Росії, її населення становило близько 40 мільйонів осіб", – пише видання.

Флоренс Бауер також заявила, що точну оцінку впливу війни на населення України доведеться відкласти. Ретельний демографічний аналіз можна буде зробити лише після закінчення війни, коли нарешті можна буде провести перепис населення.

Вона зауважила, що деякі регіони, де ведуться активні бойові дії, практично знелюдніли, адже жителі або стали біженцями, або були вбиті росіянами.

"Точні цифри назвати складно, але, за оцінками, кількість жертв становить десятки тисяч", – сказала представниця ООН.

За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ з України за кордон виїхало 6,7 млн ​​біженців. Це найбільша цифра у складі демографічних втрат України за час війни. Смерті військових посідають у цьому списку другий рядок.

Нагадаємо, через війну в Україні неможливо оцінити реальну кількість населення. Зробити це можна повноцінно лише завдяки проведенню перепису у мирний час. Або ж за умови використання інших джерел інформації, наприклад, даних від операторів мобільного зв’язку. Демограф пояснив, чому це надто складно зробити в сучасних умовах і де шукати вихід.

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