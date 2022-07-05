В ООН повідомили підтверджену кількість загиблих цивільних в Україні через напад Росії

В ООН повідомили підтверджену кількість загиблих цивільних в Україні через напад Росії

В Україні внаслідок повномасштабного нападу РФ вже загинуло майже 4,9 тис. цивільних осіб.

За даними ООН, лише у червні загинула 361 цивільна особа, а 1029 отримали поранення.

Такі дані оприлюднила Моніторингова місія ООН з прав людини у Facebook.

Серед вище згаданої кількості загиблих у червні, 51 вбитий та 206 поранених у 18 містах/селищах на територіях Луганської та Донецької областей, які тимчасово перебувають під контролем збройних сил Російської Федерації та пов’язаних з нею озброєних угруповань (18,5% від загальної кількості).

Ще 310 загиблих та 823 поранених у 162 містах/селищах в областях (частинах областей), які перебували під контролем уряду України на момент, коли випадки загибелі або поранення цивільних осіб мали місце (81,5% від загальної кількості).

"Станом на 4 липня ми підтвердили 4889 випадків загибелі та 6263 випадки поранення цивільних осіб, від 24 лютого. Реальні цифри є значно вищими", - заявили у місії.

У місії зауважили, що 98% втрат спричинені застосуванням вибухового озброєння з великою зоною ураження.

"Ми наголошуємо, що міжнародне гуманітарне право забороняє всі засоби та методи ведення війни з невибірковою дією. Цивільні особи ніколи не мають бути ціллю, і необхідно постійно піклуватися про збереження цивільних осіб та цивільних об’єктів. Необхідно постійно дотримуватися принципів розрізнення, запобіжних заходів та пропорційності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Донецькій ОВА повідомили, скількох людей за добу вбили росіяни.

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