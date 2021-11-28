В ООН прогнозують, що до 2050 року населення України може скоротитися до 35 мільйонів

В ООН прогнозують, що до 2050 року населення України може скоротитися до 35 мільйонів

За даними організації, щоб стати демографічно стійкою країною, Україні потрібна широкомасштабна та комплексна стратегія.

Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року.

Про це йдеться в аналітичній довідці ООН щодо демографічних процесів в Україні.

"Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 млн до 2050 року. Низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійний ріст рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал України, а отже й основу для сталого розвитку. Недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар'єру й догляд за дітьми залишається одним із чинників, що заважають українцям мати бажану кількість дітей", - йдеться в довідці.

Отже, основними причинами скорочення населення в нашій країні називають: низьку народжуваність, високий рівень смертності та ріст зовнішньої міграції через бідність. Основними причинами одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків, у нашій країні є поведінка з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби.

Близько третини українців помирає у віці до 65 років, зазначають в ООН. За даними приблизних підрахунків, за межами країни постійно перебуває близько 3 мільйонів українських працівників, і їхня чисельність, ймовірно, надалі зростатиме. Високий рівень бідності та труднощі з пошуком працевлаштування з гідною оплатою підсилюються політичними, соціальними та безпековими факторами, які стимулюють міграційних відтік.

Населення України є одним із тих, які найшвидше старішають у Європі, що є прямим наслідком зниження рівня народжуваності. Більш як п'ята частина населення старша за 60 років, і ця частка, за прогнозами, зросте до 36% до 2050 року.

"Жінки становлять близько двох третин населення віком понад 65 років і майже 3/4 населення віком понад 80 років. Вони стикаються з підвищеним ризиком вразливості та бідності. Зростання видатків на охорону здоров’я та пенсії навантажує державний бюджет, який фінансується коштом робочої сили, чисельність якої скорочується, а стан здоров'я є невтішним. Пов'язані з потребами літніх людей витрати в Україні переживатимуть одне з найвищих зростань у Європі та, за прогнозами, становитимуть 25% ВВП до 2050 року", - говориться в аналітиці.

Водночас, в ООН прогнозують і зменшення працездатного населення на понад 30% до 2050 року та радять уряду України вирішувати демографічні проблеми, застосовуючи адаптивні заходи для забезпечення достатнього рівня соціального захисту, розвитку людського капіталу, сприяння ефективному економічному зростанню в розрахунку на душу населення та зменшення фіскального тиску.

Варто зазначити, що за даними Державної служби статистики, за січень-серпень 2021 року населення України скоротилось на 245,9 тисячі людей. Загалом наявне населення країни станом на 1 вересня становило понад 41,3 мільйона людей.